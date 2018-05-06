» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 32 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأحد 6 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة

إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 32

وسط الدلتا 19 32

الإسكندرية 20 27

بلطيم 21 27

مطروح 17 24

السلوم 15 25

سيوة 20 32

بورسعيد 18 27

دمياط 18 27

العريش 19 30

رفح 19 31

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 32

رأس سدر 22 33

نخل 17 35

نويبع 24 33

طابا 23 32

كاترين 16 23

الطور 23 33

شرم الشيخ 28 33

الغردقة 24 32

مرسى علم 22 31

الفيوم 21 34

بني سويف 22 36

المنيا 20 37

أسيوط 22 38

سوهاج 24 40

قنا 23 43

الأقصر 22 45

أسوان 23 46

أبوسمبل 28 46

الوادي الجديد 26 47

شلاتين 25 34

أبو رماد 24 33

رأس حدربة 25 33

حلايب 26 31


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