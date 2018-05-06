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"الريال" يسعي لإفساد فرحة برشلونة في "كلاسيكو الشرف"

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يلتقي في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، فريقا ريال مدريد وبرشلونة  الإسباني على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري.

ويحاول الريال خلال ذلك اللقاء إفساد فرحة "البارسا"، بعدما حصل على ثنائية الدوري والكأس.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 86 نقطة، بينما يحتل الريال المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

وعلى الرغم من إنهاء الموسم الكروي في إسبانيا عمليًا بعد تتويج برشلونة بثنائية الدوري والكأس وضمان ريال مدريد المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إلا أن الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة "كلاسيكو الشرف" كما تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية.

ويبحث برشلونة عن نهاية مثالية لموسمه الكروي بتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام ريال مدريد، بعدما سبق وأن حقق فوزا عريضا في مباراة الدور الأول التي أقيمت بملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، وهى النتيجة التي لعبت دورا كبيرا في منح برشلونة لقب "الليجا" هذا الموسم.

وتبدو حظوظ برشلونة كبيرة في إنهاء مشواره بمسابقة الدوري الإسباني كبيرة حال نجاحه في الخروج من مباراة ريال مدريد بنتيجة إيجابية، إذ سيتبقى للفريق ثلاث مواجهات تبدو في المتناول أمام فياريال، ليفانتى، وريال سوسييداد.

في حين يسعى ريال مدريد الذي لا يزال منتشيًا بالصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي بعدما تفوق على بايرن ميونخ الألماني ضمن منافسات الدور نصف النهائي، لإلحاق الهزيمة الأولى بنظيره برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم بجانب الثأر ورد الاعتبار أمام غريمه التقليدي بعد الهزيمة المدوية التي تعرض لها في مباراة الدور الأول، بجانب فشله في الحصول على لقبي الدوري والكأس.


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