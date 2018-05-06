مني مينا : لن نسمح بهذه الكارثة الطبية

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مني مينا

كلية العلوم الصحية.

كارثة طبية

جسد المريض

لقب أخصائي

حذرت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء من حدوث كارثة تهدد مهنة الطب و المرضى في مصر .

وأضافت مينا علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أننا لن نسمح بأن يناظر و يعالج المرضى من يدعي أنه أخصائي عظام في حين أنه ليس طبيب ، أو اخصائي تخدير ، وهو ليس طبيب.

كما حذرت أن يعالج المرضي أخصائي أشعة ،  و هو ليس طبيب  ، أو أخصائي تحاليل ، و هو ليس طبيب أيضا ، أو أخصائي عناية مركزة ،  و هو ليس طبيب  ، لافتة إلي أن العيانيين غلابة .. مش ناقصين خداع و بهدلة .

جاء هذا عقب ما نشرته الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر عن تحذيرها لوقوع كارثة تهدد مهنة الطب والمرضى فى مصر، لافتة إلي أن كلية العلوم الصحية تستبيح جسد المريض بقرارها منح لقب أخصائى لخريجيها ، وهو ليس طبيبا ولا مؤهل لممارسة المهنة.
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