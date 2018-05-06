أمين: هذا هو البديل المباشر للإسلام السياسي بمصر

06 مايو 2018 - 09:49 ص

طالب محمد أمين، الكاتب الصحفى، بتطوير العمل السياسي والحزبى، حتى تتحقق فكرة العدالة السياسية ومن أجل تداول حقيقي للسلطة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بناء حياة سياسية جديدة إلا بحالة حزبية جديدة تتنافس فيها الأحزاب على أرضية وطنية، وليس لأنها مدفوعة من هنا أو هناك، أو تتلقى تمويلاً من هنا أو هناك لأن استقلال القرار الحزبى يأتى من الاستقلال المالى للأحزاب .

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان" فكرة العدالة"، أن تداول السلطة فى مصر يأتى من قوة حزب الوفد لأنه المؤهل على الساحة ليكون بديلاً قويًا للإسلام السياسى، وعلى الدولة أن تنتبه لهذه النقطة بكل جدية النقطة الأهم أن يكون الوفديون أنفسهم يعرفون هذه المعانى، ويحرصون عليها، بهدف توحيد صفوفهم وفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب، وتوسيع قاعدة المشاركة، وليس قصر المجال على قدامى الوفديين .

وتابع قائلا: "أتمنى ألا يكون شهر رمضان عائقاً للفكرة.. بالعكس قد يكون مناسبة للقاءات النواب والرموز السياسية بالناس فى الدواوير ومراكز الشباب وكل شبر على أرض مصر كى يتم الانتهاء من تكوين أربعة أحزاب كبرى يمكن أن تتداول السلطة، ولو على طريقة الدورى العام ".