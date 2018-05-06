طائرة خاصة لنقل "صلاح" إلى لندن

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يحظى اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بترتيبات خاصة للانتقال إلى جنوب لندن ليتقلد جائزة أفضل لاعب في استفتاء رابطة كتاب كرة القدم التي فاز بها الأسبوع الماضي.

ومن المقرر نقل اللاعب إما بطائرة نفاثة خاصة، أو مروحية لتنقله 200 ميل "نحو 320 كيلومترًا" إلى لندن في الجنوب لتقلد جائزة الكتّاب، وذلك فور أن تنتهي مراسم احتفال ليفربول بحفل توزيع الجوائز الموسمية للنادي في "أنفيلد بارك" ليلة الخميس.

يشار إلى أن صلاح، 25 عامًا، أول لاعب أفريقي يفوز بجائزة الكتّاب البريطانيين، التي بلغ عمرها 70 عامًا.

وسار النجم المصري على خطى 12 من الفائزين السابقين في ليفربول بجائزة الكتاب، بما في ذلك النجوم كيني دالجليش، وإيان راش، وستيفن جيرارد، ولويس سواريز.


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