  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:12 م
بحث متقدم
التصريح بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم بالمنيا

مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"

أرشيفية

سجناء الإخوان للقيادات : زيارتنا بجنيه عيش وعلبة جبنة

الاهلي

معلومات لا تعرفها عن صالح سليم.. أبرزها إحراجه لمبارك

محي الدين

وفاة فارس الضباط الأحرار خالد محيي الدين

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أخيرا اكتشفت في الإسلاميين "طواغيت"

حفل

ظهور نجلي مبارك في عقد قران "ابن" شوقي غريب

صلاح

طائرة خاصة لنقل "صلاح" إلى لندن

أيمن نور

تحدٍ جديد من مذيع الشرق لأيمن نور

الدكتور وائل النحاس

اقتصادي يحذر من كارثة تجتاح العالم كله

مني مينا

مني مينا : لن نسمح بهذه الكارثة الطبية

احتفالية للعراة داخل متحف بباريس

الصفحة الأخيرة

متحف العراة
متحف العراة

وكالات

أخبار متعلقة
#

بعد 6 سنوات يدخل من سجن بشار جثة هامدة

#

10 ملاحظات على قانون الأسرة داخل البرلمان

#

آثار مصرية فى افتتاح معرض بإيران

#

موظفون بمجلس النواب يستغيثون من نقلهم التعسفى

فرنسا

باريس

احتفالية

متحف

عراة

أصبح متحف للفن المعاصر في باريس أول متحف في العاصمة الفرنسية يسمح للعراة بزيارته، ويقيم متحف "باليه دو طوكيو" في باريس احتفالية للعراة الذين يحبذون العيش على الطبيعة في ساعات مخصصة لذلك.

ويسمح للزوار بمشاهدة المعرض شريطة أن يتركوا ملابسهم في غرفة الأمتعة في المتحف.

وقالت رابطة باريس للعراة إنه أمر تاريخي ونجاح باهر للمجتمع.

وافتتحت أول منطقة للعراة في متنزه في باريس في بوا دو فانسين، شرقي باريس، العام الماضي.

وقال ناشطون لحقوق العراة في فرنسا إن الاحتفالية في المتحف، التي من المتوقع أن يحضرها 160 شخصًا. تعد إنجازًا في واحدة من أكبر العواصم الثقافية في العالم.

وقال جوليان كلود بانجري، الناشط في رابطة باريس لحقوق العراة إن "أسلوب المطالبين بالعودة للطبيعة هو التجرد من الثياب. الثقافة جزء من حياتنا اليومية، وهذه فرصة عظيمة".

وأضاف "في الوقت الحاضر بدأت العقليات في التغير. المنادون بالعيش على الطبيعة يتخطون الحواجز والممنوعات والعقليات المغلقة".

وتقول الرابطة إن لديها 88 ألف متابع في باريس فقط، وإن عدد العراة والعائدين إلى الطبيعة في فرنسا يصل إلى 2.6 مليون شخص.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» القنوات الناقلة للقاء المصري وبطل موزمبيق
» بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار
» 5 طرق لإخفاء تجاعيد الفم
» هل الالتهام الذاتي لخلايا الجسم ينقص الوزن ويطيل العمر؟
» طلب جريء لـ "نصير" بشأن الثقافة الجنسية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
» كاتبة تفاجيء روائي شهير: أتذكر حين تحرشت بي؟
» كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟
» 5 معلومات صادمة عن البكاء أبرزها "اكتئاب ما بعد الجماع"
» إيران تمنع علماء السنة من السفر
» مذيع بقناة "حزب الله" يهدد اللبنانيين بتكرار أحداث 2008

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام