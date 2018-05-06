فوائد عديدة لـ"ماء الورد" تعرفي عليها

06 مايو 2018 - 09:58 ص

يعتبر ماء الورد العصا السحرية لعلاج العديد من مشكلات البشرة والشعر وتنقية الذهن أيضًا.

فيتمتع ماء الورد بالعديد من الخصائص الصحية والجمالية المهمة، حيث يعتبر منتج ثانوي لزيت الورد.

وقد استخدم ماء الورد على مر السنين كتونر طبيعي للبشرة، كما يستخدم أيضًا لتهدئة العينين والتخلص من أثار الإجهاد، كما أنه رائع لعلاج وتهدئة العديد من المشكلات الصحية كالإكزيما والتهابات الجلد.

فوائد ماء الورد لصحة وجمال بشرتك:

1- مطهر طبيعي للبشرة

ضعي قطرتان أو 3 قطرات من ماء الورد على قطعة من القطن، واستخدميها لمسح بشرة الوجه والرقبة لإزالة الأتربة والأوساخ العالقة.

كرري تلك العملية بشكل يومي صباحًا ومساءً لتحصلي على نضارة طبيعية، وأثار مهدئة ومنعشة لبشرتك.

2- لاسترخاء الجسم وتصفية الذهن

نظرًا لرائحته المنعشة، يمكنك إضافة بضع قطرات من ماء الورد لماء الاستحمام لتحصلي على بشرة نضرة.

كما يعمل ذلك أيضًا على استرخاء الجسم وتهدئة البشرة، وتصفية الذهن أيضًا.

3- لتهدئة التهابات البشرة وعلاج حب الشباب

لعلاج تهيجات البشرة الناتجة عن حب الشباب، البثور، واحمرار البشرة، استخدمي ماء الورد لغسيل بشرتك.

4- للحفاظ على معامل حموضة البشرة pH

ماء الورد يساعد على الحفاظ على توازن معامل حموضة البشرة، كما يعمل على التحكم في البشرة الدهنية والجافة أيضًا.

فوائد ماء الورد للعناية بالشعر

1- لتهدئة فروة الرأس

استخدمي ماء الورد مباشرةً على فروة الرأس والشعر. استخدمي بضع قطرات من ماء الورد لتدليك فروة الرأس برفق، واتركيها لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر باستخدام الشامبو المفضل لديك.

2- لترطيب فروة الرأس

اخلطي الجليسرين مع ماء الورد بكميات متساوية، ثم استخدمي الخليط لتدليك فروة رأسك.

3- لتغذية الشعر وعلاج التلف

اخلطي ماء الورد مع بضع قطرات من زيت الجوجوبا وفيتامين E . استخدمي الخليط لتدليك فروة الرأس المبلل، ويترك لمدة 10 دقائق. ثم يشطف بعد ذلك بالشامبو كالمعتاد. فيساعد ذلك على تغذية الشعر وعلاج تلفه الناتج عن استخدام الأدوات الحرارية لتصفيف الشعر والتعرض لأشعة الشمس.

فوائد ماء الورد للعناية بعينيك

1- لتهدئة العينين

اغمسي قطعة من القطن في ماء الورد واستخدميها على عينيك لتهدئتها.

2- لعلاج الالتهابات

ماء الورد يمكن استخدامها كنقاط للعينين أيضًا. في حالة تهيج العينين، التهابها واحمرارها، استخدمي 2-3 قطرات من ماء الورد داخل كل عين. ثم أغلقي عينيكِ واتركيها لمد 10 دقائق، فسيعمل ذلك على تهدئة العينين وتبريدها.

3- لعلاج الهالات السوداء

ماء الورد علاج فعّال لإزالة الهالات السوداء التي تظهر تحت العينين، اغمسي قطعة من القطن في ماء الورد.

ثم استخدميها على منطقة الهالات السوداء بعد تنظيف البشرة جيدًا. فتساعد على تنقية الخلايا الميتة وتفتيح مسام البشرة في منطقة تحت العينين.



