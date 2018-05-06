ظهور نجلي مبارك في عقد قران "ابن" شوقي غريب

06 مايو 2018 - 10:02 ص

استقبل شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، ليلة أمس عددا من كبار رجال الدولة والرياضيين خلال احتفاله بعقد قران نجله محمد، نجم نادي المقاولون العرب والذي أقيم في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وكان من أبرز الحضور المشير محمد حسين طنطاوي، وعلاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إضافة إلى المعلم حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، ونجله كريم حسن شحاتة، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، والإعلامي أحمد شوبير، وعلاء نبيل، مدرب المقاولون، وفاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، وحمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب الشباب، ود. علاء عبدالعزيز، مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة، ومعتمد جمال، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، وأسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر، ومحمد ناجي جدو، ومحمود فتح الله، لاعبو المقاولون السابقين، وأحمد فتحى، لاعب الأهلي، وشريف حبيب، رئيس نادي المقاولون السابق، ومحافظ بني سويف.

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