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5 طرق لإخفاء تجاعيد الفم

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تجاعيد الفم
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تبحث النساء عن طرق بسيطة وفعالة لإخفاء تجاعيد الفم، والتي تعتبر علامات مبكرة للشيخوخة.

بعض الحركات المتكررة كالضحك والإبتسامة أو ربما العبوس تتسبب في ظهور خطوط دقيقة حول الفم، مما يصيب البشرة بالشيخوخة المبكرة. لحسن الحظ، هناك بعض المكونات الطبيعية الفعّالة التي تساعدك على إخفاء تلك الآثار المزعجة واستعادة حيوية وشباب بشرتك من جديد.

1- شرب الماء بوفرة

يساعد شرب الماء بشكل منتظم على تجديد حيوية البشرة، حيث يمدها بالترطيب ويحميها من الجفاف.

تذكري جيداً أن البشرة الجافة هي الأكثر عرضة لظهور التجاعيد نتيجة لفقدان العناصر المرطبة والمغذية التي تمنح البشرة النضارة والحيوية. لذلك، فإن أهم علاج للتخلص من خطوط الإبتسامة هو شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم.

2- عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على العناصر الأساسية لشد الجلد حول الفم. فيعد من أهم المصادر الغذائية لفيتامين C ، مما يساعد على الوقاية من الشوارد الحرة.

 وزعي عصير الليمون على المنطقة المحيطة بالفم أو استخدمي شرائح الليمون لتدليك الجلد برفق لبضع دقائق كي يعمل ذلك على شد الجلد والتخلص من التجاعيد.

3- بياض البيض

لطالما عُرف بياض البيض بقدراته الفعّالة لعلاج التجاعيد وشد الجلد المترهل. اخفقي بيضة واحدة في وعاء صغير، ثم تضاف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. يوزع الخليط الناتج على المنطقة المحيطة بالفم ويترك لمدة 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر ويكرر استخدامه مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

4- جل الألو فيرا

يحتوي جل الألو فيرا على فيتامين C وE ، مما يعمل على شد الجلد والحفاظ على ترطيبه.

 يساعد جل الألو فيرا كذلك على إصلاح الأنسجة التالفة وتقليل ظهور التجاعيد حول الفم.

استخدمي جل الألو فيرا الطازج على المنطقة المحيطة بالفم ويترك لمدة 5 دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر.

5- الشاي الأخضر

يتميز الشاي الأخضر بخواصه المضادة للشيخوخة، فيساعد على علاج البشرة وإخفاء التجاعيد حول منطقة الفم.

كما يتميز كذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على شد الجلد المحيط بالفم. يُحفظ الشاي الأخضر في المبرد، ثم يستخدم لتدليك بشرة الوجه بالكامل مع التركيز على المنطقة المحيطة بالفم.


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