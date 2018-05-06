تحدٍ جديد من مذيع الشرق لأيمن نور

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قناة الشرق

ايمن نور

عبد الله الماحي

الشباب المفصول

قال عبد الله الماحي المذيع المفصول من قناة الشرق التي تبث من تركيا ويترأسها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور ، إن  المصابُ بجنون العظمة أيمن نور، يصر إصرارًا رهيبًا ، وغير مفهوم على هضم الحقوق القانونية لضحايا القناة أو المذبحة التي قام بها بفصل العاملين ، بحسب قوله.

وأضاف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مذبحة أيمن نور راح ضحيتها عددٌ من الشباب المصري، ولا يريد أن يُعطي للشباب الذين فُصلوا بشكل تعسفي أي مستحقات قانونية ، هكذا جهارًا نهارًا أمام الجميع. فلماذا يصمت الجميع؟.

وطالب الجميع  بالتضامن مع هؤلاء الشباب، فما ضاع حق وراءه مطالب ،  لافتا إلي أن أيمن نور أصبح شخصا غير مرغوب فيه، عند غالبية المصريين بعد إصراره على هضم الحقوق.

وقد لاقي منشورالت الماحي ردود أفعال غاضبة ضد أيمن نور ، حيث علّق حساب نجوي صابر الاستاذ أيمن نور يكفى انك سجنت فى عهد مبارك 5 سنوات بتهمة ملفقة وتعاطفنا جميعا معك وذقت مرارة الظلم - عد كما كنت ايمن نور الذى عرفناه او اخرج واوضح وجهة نظرك ولكن فى مناظرة مع الاعلامين المفصولين على الهواء مباشرة.

وجاء رد المذيع المفصول قائلا : مستعد لتلك المناظرة ، كما وصف الإعلامي بالقناة معتز مطر بأنه جزء من هذه الكارثة.


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