مزايدة علنية بالزمالك لطرح حقوق البث الفضائي

06 مايو 2018 - 10:13 ص

يطرح نادي الزمالك، مزايدة علنية لمنح الحقوق البث الفضائي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فرق النادي سلة وطائرة ويد وقطاعات الناشئين وذلك لمدة أربعة مواسم، اعتبارًا من بداية موسم 2018-2019 وحتى نهاية موسم 2021-2022.

وتطلب كراسة الشروط من خزينة النادي مقابل مائة ألف جنيه وتقدم العطاءات في موعد غايته 12 ظهر يوم الثلاثاء 15 مايو الجاري، بمقر النادي وهو الموعد المبدئي لفتح المظاريف مصحوبة بتأمين إبتدائي قدره 2 مليون جنيه، على أن يحدد فيما بعد موعد فتح المظاريف المالية وإجراء المزايدة.