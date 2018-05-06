راتب الطبيب الصومالي حديث التخرج يعادل الامتياز المصري

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قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن راتب الطبيب الصومالي حديث التخرج، يعادل راتب طبيب الامتياز المصري في سنتي الامتياز.

وتحت هاشتاج #يظل_الطب_مهنة_سامية_متبهدلة_في_بلدنا_الغلبانة، وهاشتاج #أم_الدنيا_اتبهدلت_قوي_وبهدلتنا_معاها، أضافت مينا علي صفحتها على "فيس بوك، أن الطبيب الصومالي حديث التخرج راتبه 2500 دولار في الشهر.  

واختتمت: "خدوا بالكم دي الصومال اللي فيها مجاعات مش ألمانيا ولا النرويج" .


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