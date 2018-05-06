استقالة قيادي بفتح من اللجنة المركزية

06 مايو 2018 - 10:37 ص

قدم ناصر القدوة القيادي بحركة فتح التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالته من اللجنة المركزية للحركة، صباح اليوم، حسب الأناضول

وقال مصدر في مكتب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، إن “القدوة” قدم استقالته من اللجنة المركزية، احتجاجاً على نتائج اجتماع المجلس الوطني الأخير ومخرجاته.

وأضاف المصدر(طلب عدم ذكر اسمه)، أن القدوة أكد في كتاب استقالته أنه استقال من اللجنة المركزية ولكنه سيبقى “عضواً في حركة فتح ملتزماً بها وعاملاً في صفوفها”.

ولم يتسن بعد التأكد من قبول أو رفض الاستقالة من قبل حركة فتح.

والقدوة من أبرز قيادات حركة فتح، وابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشغل مناصب رسمية عديدة.

واختتمت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة الماضي اعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني، بإعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيساً للجنة التنفيذية وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي بالتوافق.

وقاطعت كل من حركتي “حماس″ و”الجهاد الإسلامي” (لا تنضويان تحت منظمة التحرير)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عضو في منظمة التحرير)، الاجتماعات “التي ستعزز حالة الانقسام الفلسطيني”، بحسب تعبيرهم.

كما تعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل “الاحتلال الإسرائيلي”، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

والمجلس الوطني؛ هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً.