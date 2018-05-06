شاهد.. عودة "صلاح" تتصدر غلاف مباراة اليوم

06 مايو 2018 - 10:37 ص

نشر نادي ليفربول الإنجليزي صورة للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق على الغلاف الدعائي لمباراة اليوم أمام تشيلسي عبر صفحته الرسمية على "تويتر" المقرر انطلاقها في الخامسة والنصف مساء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وحملت الصورة عبارة "عودة الملك".

ويحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 72 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقًا بفارق ست نقاط على تشيلسى صاحب المركز الخامس، والذى ينتظره مباراة مؤجلة مع هيديرسفيلد تاون.

جدير بالذكر أن محمد صلاح واجه تشيلسى للمرة الأولى منذ رحيله عن النادى اللندنى صوب إيطاليا، فى مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين يوم 25 نوفمبر الماضى، بملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، حيث تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد فى تلك المباراة، كما تعد هذه الزيارة الأولى للنجم المصرى لملعب "ستامفورد بريدج" بعد رحيله عن صفوف الفريق اللندنى.