طوارئ بالزمالك قبل مواجهة «الدراويش»

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خاض الفريق الأول بنادي الزمالك، مرانه مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، لمدة ساعة ونصف استعدادًا لملاقاة الإسماعيلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها مساء غد الاثنين.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، وركز  الجهاز الفني على تخصيص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح تحسبًا لعدم انتهاء المباراة خلال الوقت الأصلي والإضافي والاحتكام لها، لحسم المواجهة وتحديد الفريق المتأهل للمباراة النهائية.

وقام خالد جلال المدير الفني، بتحفيز اللاعبين وشحن معنوياتهم ومطالبتهم بالأداء الرجولي، وحثهم على ضرورة الفوز والصعود للمباراة النهائية، من أجل التتويج بالبطولة الكأس.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق أمس السبت، بالإسكندرية ويختتم تدريباته  اليوم على ملعب برج العرب استعدادًا لهذا للقاء.


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