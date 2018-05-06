خبير إعلامي يكشف عن كيفية إعداد ظهور المفكرين تليفزيونيًا

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قال الدكتور ياسر عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة والخبير الإعلامي، إنه من المؤسف غياب معايير الجودة في الأداء الإعلامي العربي، والذي ينتج عنه اختيارات في الاتجاه غير الصحيح عادة، أو يستسهل المعدون والمنتجون اللجوء إلى الأسماء المعروفة، والوجوه المألوفة، للحصول على مداخلة تليفونية سريعة، أو زيارة للمحطة الفضائية، أو مشاركة في أحد البرامج.

وأضاف عبد العزيز خلال مقاله الذي نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "مفكرون للإيجار"، قائلاً: "على غرار الـFast Food ، يمكن تسمية الموجة التي لبت هذا الطلب بالعرض الوافر بالـFast Culture ، أو موردي الطلبات الثقافية السريعة، أو المفكرين تحت الطلب Fast Thinkers ، والذين يمكن الوصول إليهم في ظرف دقائق معدودات، والطلب إليهم الحديث فوراً عن موضوع محدد، سواء عبر الهاتف  أو القمر الاصطناعي أو أمام الكاميرا وبات المعدون والمنتجون فى المحطات يضعون أسماء فى أدلة عملهم، ويضيفون إلى كل اسم من تلك الأسماء عددًا من المجالات التي يمكن له أن يتحدث فيها، وفى بعض الأحيان يضيفون إلى هذا الاسم أو ذاك وصفاً مختصرًا للحال التي يؤدى بها دوره، وهل يتمتع بالقدرة على التسخين والإشعال ".

وتابع الخبير الإعلامي قائلا: "المفكرون تحت الطلب اليوم يمثلون طبقة واسعة، وهم فى ازدياد مطرد، يتكسبون من الظهور على الشاشات، وينظّرون ويعلقون ويحللون ويناظرون ويشرحون أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأمنية والرياضية، وربما يشكلون جزءاً من الوعي الجمعي للأمة، وهو أمر يثير مخاطر كبيرة ".

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