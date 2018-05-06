معلومات لا تعرفها عن صالح سليم.. أبرزها إحراجه لمبارك

06 مايو 2018 - 10:53 ص

تحل اليوم السادس من مايو، الذكرى السادسة عشر لرحيل أسطورة النادي الأهلي وواضع مبادئه في العصر الحديث الكابتن صالح سليم، الذي ولد في 11 سبتمبر عام 1930، وترصد "المصريون" فى السطور التالية أهم المعلومات عنه .

1- ولد صالح فى 11 سبتمبر 1930 وا لتحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944 وانتقل في نفس العام لصفوف الفريق الأول حيث لعب بالفريق الأول حتى عام 1963 قبل أن يترك النادي للاحتراف في فريق جراتس بالنمسا، ولعب سليم أول مباراة له ضد نادي المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.



2-عمل سليم بالنادي الأهلى كمدير للكرة عام 1971 حتى عام 1972 حتى قرر خوض انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد انتخابه لعضوية مجلس الإدارة، وحصل على نسبة 45% ثم خاض الانتخابات للمرة الثانية في عام 1980 واستطاع الفوز برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي.



3- عرف عنه صرامته فى تطبيق الالتزام داخل النادى وكان يردد:"لا أطيق ولا أقبل أن أرى الأهلي مهزومًا في حقه‏ "، وكان يوجه رسالة للاعبين الذين يتمردون علي النادي بقوله: "الباب يفوت جمل".

4- في حديثة لشبكة ART الفضائية طلب من مسئولي المحطة أن يكتب مبلغ تسجيل الحلقة والبالغ 300 ألف جنيهً، علي الشيك باسم النادي الاهلي وليس باسمة، معلقًا: "وماذا يسوي صالح سليم إلا لأنه سيتحدث عن الأهلي".

5- لو مبارك مصمم إن الأهلي يلعب قدام الزمالك يأخذ 11 موظفا من الرئاسة يلعبوا الماتش "صالح سليم رافضًا تهديد رئيس الجمهورية في تصريحات للكاتب الصحفي ياسر أيوب".

6- الأهلي أعور وسط عميان "في تصريحات للكاتب الصحفي خالد توحيد بعد الفوز بالدوري الخامس على التوالي 1997-1998 برغم سوء مستواه".

7- وجه رسالة إلى الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي السابق وصائد البطولات، بقوله: "لن تحدث مشكلة إذا لم تفز بأي بطولة" وذالك أثناء تحفيزه لبناء فريق جديد".

8- في مارس عام 1995 رفض الجلوس في المقاعد الخلفية بالمقصورة الرئيسية لحضور الرئيس السابق مبارك ووزرائه في أحد نهايات الأهلي الإفريقية، قائلًا: "الأهلي صاحب الفرح ولن يشارك النادي أو رئيسه في هذه المهزلة".

9- كان سليم يردد دائما :"أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي".

10- أفضل نادي في أفريقيا طيلة المائة سنة الماضية وسيبقي كذلك بأبنائه ولاعبيه وجماهيره (متحدثا عن فوز الأهلي بجائزة لقب القرن، وكان يقول:"إحنا خدام الحكام "متحدثا للاعبيه".

11- حافظ صالح سليم على المبادئ قائلا:"لا ينبغي أن تدوسها الأقدام والأخلاقيات ولا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة" .

12- اعتز سليم بجماهيره وكان يؤكد:"النادي الأهلي ملك لمن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه".

13- الأهلي فوق الجميع" شعار أرساه الراحل.



