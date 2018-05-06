شاهد.. عقاب قاس للموظفين من مديرتهم

06 مايو 2018 - 10:57 ص

نشرت إحدى القنوات الصينية مقطع فيديو عبر "يوتيوب"، حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة لمديرين يعاقبون موظفيهم بالصفع علي وجههم، والزحف علي الأربع.

ويظهر المقطع الموظفين وهم يتعرضون للعقاب القاسي أثناء اجتماع تقيم الموظفين الشهري لإحدى الشركات العقارية في مقاطعة "هوبي" وسط الصين.

وأظهرت اللقطات لأحد مديري الفرع الذي اعترف بتصويره المقطع لإرساله إلى زميله، خمسة رجال يصطفون قبل أن تبدأ مديرتهم بصفعهم عدة مرات دون رحمة، في حين ظهر ما لا يقل عن 24 موظفًا يزحفون على الأرض في دائرة وهم يرددون شعار الشركة، بينما مدير فرعهم يقف في المنتصف ينظر إلى ساعته، ما أثار غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واصفين ذلك بأنه دليل علي ثقافة الشركة المتلفة

وزعمت الشركة التي لديها 10 مكاتب أن الفيلم أسيئ تفسيره، حيث اقترح الموظفون العقاب وتردد المديرون في المشاركة لكنهم نفذوا عقوبة الصفع بعد أن توسل إليها الموظفون.