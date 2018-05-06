معسكر مغلق لـ"الدراويش" استعدادًا للزمالك والمصري

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سيد علي

اصطحب البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للنادي الإسماعيلي، جميع اللاعبين للسفر للإسكندرية، عقب انتهاء مران أمس، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء غد الاثنين.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الفريق المغلق، حتى يوم الجمعة المقبل، لخوض لقاء الزمالك بالكأس ومن ثم مباراة المصري البورسعيدي في بالدوري.

وحرص "بارني" على إلقاء محاضرة نظرية على اللاعبين قبل بداية المران، وطالبهم بالتركيز الشديد، وحذرهم بشدة من صعوبة اللقاء وضرورة حسمها بإحراز هدف مبكر من أجل السيطرة على أحداث اللقاء.

وكان "الإسماعيلي"، اختتم تدريباته أمس وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.


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