وفاة فارس الضباط الأحرار خالد محيي الدين

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أعلن الكاتب الصحفي أنور الهواري، وفاة أحد كبار رجال ثورة يوليو وهو خالد محيي الدين.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"،"قائلًا": "رحل إلى دار الحق، ولحق بالرفيق الأعلى، خالد محيي الدين 1922م - 2018م من عظماء المصريين وأكبرهم استقامةً وعطاءً".

واختتم تدوينته بقوله: "عليه الرحمة والرضوان، إنا لله وإنا إليه راجعون" .

في الوقت الذي نعي فيه حزب التجمع علي لسان الأمين العام  للحزب، سيد عبد العال، الذي قال: " فقدت مصر والأمة العربية والقوى الوطنية والاشتراكية العالمية صباح الْيَوْمَ الأحد 6 مايو 2018 فارس الديمقراطية المناضل خالد محيى الدين عضو مجلس قيادته ثوره يوليو ومؤسس حزب التجمع الوطنى وسوف نعلن لاحقًا بموعد الجنازة والعزاء"

يذكر أن محيي الدين كأن قد تغرض لوعكة صحية منذ أيام، وقد أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبدالعزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية إلى مستشفى المعادي العسكري، للاطمئنان عليه.


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