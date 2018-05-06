نائب الأذان: أخيرا اكتشفت في الإسلاميين "طواغيت"

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الإسلاميين

ممدوح اسماعيل

الطاغوت

الحاكم المستبد

الطاغوت الإسلامي

أعرب المحامي ممدوح إسماعيل البرلماني السابق والمعروف بنائب الأذان ، عن أسفه بسبب ظهور "الطاغوت الإسلامى".

وأضاف علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : درست فى بداية شبابى كتب التوحيد وتعريف الطاغوت ، وأنه هو المستبد الذى يحكم بالقوانين الوضعية أو العرف ويظلم ويستولى على حقوق المسلمين.

وأكد أن اتجاهى فى فهم الطاغوت ظل موجها فى اتجاه واحد نحو الحكام ومن سار على نهجهم ، حتى وجدت بعد عشرات السنين طواغيت فى الاتجاه الآخر داخل الحالة الاسلامية.

وأشار إلي أن الطاغوت الإسلامي يحكم بالعرف والجماعة والاستبداد ويستولى على الحقوق ويضيع الحقوق تحت دخان كثيف من قنابل المصلحة للتغطية على الحقيقة والمصايب.

وقد علق حساب مجدي المنزلاوي ليس هناك طاغوت إسلامي ، الطاغوت طاغوت جاهلي كفري مهما كان اسمه او رسمه ولكننا نجامل بزيادة ، من سمح لنفسه أن يكون طاغوتا فلن ينفع اسمه إن كان محمد أو جرجس ، وإن كان ولابد فلنقل طاغوت متمسلم ، يعني يختبيء خلف الفكرة الإسلامية أما الإسلام بنقائه وصفائه وعدله لا يحتمل أن ينسب إليه الطاغوت أبدا ، مع تحياتي لعمنا الكبير ممدوح اسماعيل .

بينما علق حساب أبوأنس المسعودي طاغوت الحزب وطاغوت الجماعة أخبث من طواغيت الحكم والتشريع لأن طواغيت الحكم والتشريع طاغوتيتهم وكفرهم واضح .

 أما طاغوت الحزبية فيشرعن له باسم الدين وهذه مصيبة ويضل به خلق كثير وجمهور عريض من المريدين والمتعصبة ،  فينتجون لهذه الأمة المتردية والنطيحة فى ثوب إسلامى الواقع خير شاهد.

يذكر أن إسماعيل كشف مؤخرا عن لقاء جمعه مع وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي عام 2011 ، حيث وصفه بأنه أفضل من بعض الإسلاميين الذين يتظاهرون بالعدل ويظلمون ويسلبون حقوق الناس.


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