  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر12:11 م
بحث متقدم
التصريح بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم بالمنيا

مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"

أرشيفية

سجناء الإخوان للقيادات : زيارتنا بجنيه عيش وعلبة جبنة

الاهلي

معلومات لا تعرفها عن صالح سليم.. أبرزها إحراجه لمبارك

محي الدين

وفاة فارس الضباط الأحرار خالد محيي الدين

ممدوح إسماعيل

نائب الأذان: أخيرا اكتشفت في الإسلاميين "طواغيت"

حفل

ظهور نجلي مبارك في عقد قران "ابن" شوقي غريب

صلاح

طائرة خاصة لنقل "صلاح" إلى لندن

أيمن نور

تحدٍ جديد من مذيع الشرق لأيمن نور

الدكتور وائل النحاس

اقتصادي يحذر من كارثة تجتاح العالم كله

مني مينا

مني مينا : لن نسمح بهذه الكارثة الطبية

عماد حسين: 4 خطوات لإحياء دور الأحزاب السياسية

الحياة السياسية

عماد الدين حسين: سر التراجع المفاجئ للدولار
عماد الدين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عماد حسين: 5 أولويات يستهل الرئيس بها ولايته الثانية

#

الإدارية تؤجل حل حزب البناء والتنمية

#

مشروع برلماني لإجبار الأحزاب على الاندماج لتكتل «السيسي»

#

اندماج الأحزاب السياسية هل هو الحل ؟

أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي أن الحل الحقيقي لتقوم الأحزاب السياسية في مصر بدورها الفعال داخل المجتمع يتطلب مجموعة من الخطوات تبدأ بوجود هامش حقيقى من الحرية فيما بينها لكى تنمو وتكبر وتتطور، وتغرس جذورها فى هذه التربة شديدة الهشاشة ويصاحب ذلك وجود إيمان حقيقي من الدولة والنظام والحكومة بأهمية  وجود حياة حزبية جادة، تتبنى أفكارًا وبرامج ورؤى مختلفة ومتعارضة ملتزمة بالقانون والدستور.

وأضاف حسين خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان "هامش حرية للأحزاب أهم من الدمج"، أنه لإحياء دور الأحزاب يتطلب ذلك أيضًا وجود كوادر حزبية مؤهلة، تستطيع تقديم نماذج ملهمة للجماهير، كي تلتحق بعضوية هذه الأحزاب اقتناعًا ببرامجها المتنوعة، وليس لتحقيق مصالح آنية سريعة مثل الحصول على وظيفة أو رخصة فرن أو مستودع غاز أو حتى الهرب من كمين.

 وتابع الكاتب الصحفي قائلاً: "الذين طرحوا فكرة الدمج نسوا عاملا مهما، وهو الشخصانية، التى تميز الحياة الحزبية المصرية يعتقد كل واحد من غالبية رؤساء الأحزاب أنه جواهر لآل نهرو وأنديرا غاندى، أو تشرشل ومارجريت تاتشر أو هيلموت كول وأنجيلا ميركل معا! رغم أن معظمهم، لم يتدرج في أى عمل سياسي حقيقي، بل التحق بالأحزاب بمنطق المصادفة أو «السبوبة» وبالتالي، فكيف سيتم إقناع كل هؤلاء «الزعماء» بأن يندمجوا فى حزب أو اثنين أو ثلاثة؟!".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» القنوات الناقلة للقاء المصري وبطل موزمبيق
» بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار
» 5 طرق لإخفاء تجاعيد الفم
» هل الالتهام الذاتي لخلايا الجسم ينقص الوزن ويطيل العمر؟
» طلب جريء لـ "نصير" بشأن الثقافة الجنسية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 32 درجة
» كاتبة تفاجيء روائي شهير: أتذكر حين تحرشت بي؟
» كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟
» 5 معلومات صادمة عن البكاء أبرزها "اكتئاب ما بعد الجماع"
» إيران تمنع علماء السنة من السفر
» مذيع بقناة "حزب الله" يهدد اللبنانيين بتكرار أحداث 2008

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام