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بعد ترميمه..

بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار

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افتتح منزل ملكة فرنسا للجمهور، بعد ترميمه بملايين الجنيهات.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بني المنزل الملحق بالقصر الرئيسى لماري أنطوانيت ملكة فرنسا، وزوجة لويس السادس عشر عام 1783، وعلى بعد 2 كيلو متر من القصر بمزرعة ريفية، كما استغرق استكماله ثلاث سنوات، وذلك للترفيه عن ضيوفها، وتعريف أطفال العائلة على الطبيعة، وأعيد ترميمه الآن بمبلغ 326 مليون جنيه إسترليني.

وتم ترميم المنزل الواقع بشمال فرنسا بهدف استقطاب الزوار، ومن المتوقع أن يجذب المنزل سبعة ملايين زائر سنويا.

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بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار


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