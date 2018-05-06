الكشف عن حقل بترولي بالصحراء الغربية

06 مايو 2018 - 11:20 ص

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبد العزيز، إن شركة "إيني" الإيطالية، قد كشفت عن تسجيلها اكتشافا بتروليا جديدا "حقل فاغور" في منطقة بالقرب من شمال واحة سيوه بالصحراء الغربية .



وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات علي فضائية "LTC" أن الإنتاج المبدئي للحقل يبلغ نحو 2300 برميل يوميًا من الزيت الخام بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالي 400 ألف قدم مكعب يوميًا من الغاز المصاحب .

وأشار إلى أن عمق الحقل المكتشف يبلغ 5090 مترًا، لافتًا إلى أنّ اتفاقيات الغاز تنص على أن حصة مصر 70% من حجم الإنتاج، والشريك الأجنبي 30 %.

وكان وزير البترول المصري المهندس، طارق الملا، أعلن مؤخرًا عن ارتفاع إنتاج بلاده من النفط الخام إلى 657 ألف برميل يوميًا، بنسبة زيادة تصل إلى نحو 4.3% عن مستوى العام الماضي، وذلك في وقت تحاول فيه مصر زيادة إنتاجها من أجل الوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة .



