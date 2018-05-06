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سعد عبد الحفيظ: المنصات الإعلامية تعانى التضييق والتحجيم

الحياة السياسية

محمد سعد عبد الحفيظ- عضو مجلس نقابة الصحفيين
عبد الحفيظ

حنان حمدتو

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قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن  من بديهيات العمل الصحفى هو دور الرصد والمتابعة ووضع الرأي العام فى قلب الحدث، وتحذير المواطن والسلطة الحاكمة على حد سواء بمواطن الخلل والقصور، فالصحافة هى عين المحكومين التى تراقب مؤسسات الحكم، وهى الرادار الذي يمكِّن الحكام من معرفة هموم الناس ومتاعبهم وشكواهم.

وأضاف عبد الحفيظ خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان: "انظر إلى نصف الكوب المليان" أنه فى السنوات الثلاث الأخيرة جرت عمليات تضييق واسعة لمعظم المنصات الإعلامية، فصار الخبر والرأي المختلف في هذه الأيام  لا يجوز طرحه.

وتابع: "الإنجاز الحقيقي الذي  تستطيع به أى سلطة حاكمة أن تقاوم به أي طوفان هو ترسيخ دولة القانون وإنفاذ مواد الدستور وبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، بما يعنيه ذلك من رقابة وشفافية وعدالة ومساواة وتعددية ومشاركة وتداول سلطة وحرية صحافة واستقلال قضاء، هكذا تستطيع الدول أن تعبر من عنق الزجاجة".

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