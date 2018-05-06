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القبض على تشكيلين عصابيين متخصصين فى سرقة مهمات السكة الحديد

قبلي وبحري

مديرية امن المنيا
مديرية امن المنيا

جمال زكى

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مسجلين خطر يتزعمان تشكيلًا عصابيًا متخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية بالمنيا.

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، تفيد قيام كل من: "محمد ح ر" 27 عامًا، سبق اتهامه فى 12 قضية سلاح نارى، ضرب، إخفاء مسروقات، سرقة مهمات سكة حديد، و"رجب ش م" 24 عامًا عاطل، سبق اتهامه فى 16 قضية سلاح أبيض وناري، سرقة مهمات حكومية، مخدرات، سرقة بالإكراه، ومقيمان بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي  تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المهمات الحكومية الخاصة بالسكه الحديد وكذا أعمدة الإنارة  بالطريق العام، متخذان من دائرة القسم والمناطق المجاورة  مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان  حال تواجدهما بمسكن الأول وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و2 طلقة من ذات العيار وبتفتيش المسكن عثر بداخله على كمية من القطع الحديدية، فرامل، فلنكات قضبان سكه حدية، وقطع حديدية خاصة بأعمدة الإنارة.

بمواجهتهما بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقرا بصحتها وأنهما ارتكابا 9 وقائع  مماثلة، وأقر الثانى بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع واستخدامه فى نشاطهما.

وقد وجه مدير الأمن إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمان، للوقوف على أبعاد نشاطهما الاجرامى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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