"محيي الدين".. رحلة "الصاغ الأحمر" من الثورة حتى "التجمع"

06 مايو 2018 - 11:44 ص

توفى اليوم أحد رجال ثورة يوليو 1952 وهو السياسى البارز خالد محيى الدين، ترصد "المصريون" فى السطور التالية أهم المعلومات عنه..

1/خالد محيي الدين والمولود ولد بكفر شكر في 17 أغسطس عام 1922 بمحافظة القليوبية.

2/تخرج "محيي الدين" فى الكلية الحربية عام 1940 ، حتي التحق عام 1944 بتنظيم الضباط الأحرار والذين أطاحوا بحكم الملك فاروق عام 1952، وكان في ذالك الوقت برتبة صاغ بمعدل "رائد" حاليًا.

3/ أصبح عضوًا في مجلس قيادة الثورة، وحصل على الكثير من الشاهدات العلمية في العلوم المدنية بعد الثورة.

4/وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر في إشارة إلى توجهات محيى الدين اليسارية والتي ظهرت علية منذ البداية.

5/واجه عبد الناصر مواجهه كبري حيث دعاه مع رفاقة إلى العودة لثكناتهم العسكرية لإفساح مجال لإرساء قواعد حكم ديمقراطي في مارس 1954 وقد نشب خلاف بينهما حتي استقال من المجلس.

6/غادر إلى سويسرا بضغط من عبد الناصر حتي لا يلقي محاكمة والتي استمر بها لبعض الوقت.

7/بعد عودته إلى مصر ترشح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة كفر شكر في عام 1957وفاز ثم أسس أول جريده المساء، وكان رئيس الجنة الخاصة حل مشاكل أهالي النوبة أثناء التهجير .

8/ ثم تولي رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار أخبار اليوم وكان رئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح .

9/حصل على جائزة لينين للسلام عام 1970 وأسس حزب التجمع الاشتراكي في 10 أبريل 1976 .

10/اتهمه الرئيس السادات بالعمالة لموسكو، وهي تهمة كانت توجه لعديد من اليساريين العرب في فترة السبعينيات والثمانينيات.

11/كان عضوًا في مجلس الشعب المصري منذ عام 1990 حتى عام 2005 حينما خسر أمام مرشح الاخوان المسلمين .

12/ نشر مذكراته في كتاب بعنوان "الآن أتكلم "والذي كشف فية الكثير عن الحقب الماضية

13/ يعد "زكريا محيى الدين ابن عم مؤسس جهاز المخابرات العامة المصرية".