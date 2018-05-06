التحقيق فى إصابة طالب خلال مشاجرة بمركز ملوى

06 مايو 2018 - 11:49 ص

بدأت نيابة مركز ملوى اليوم الأحد، تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب التحقيق فى إصابة طالب تلقى عدة طعنات خلال تدخله لفض مشاجرة بمركز ملوى بعد القبض على طرفى المشاجرة.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول ع. ر. ه، 18 سنة طالب، مصابًا بجرح طعني ونزيف في البطن، وانتقلت أجهزة الأمن وبسؤاله اتهم م. ك. أ، 25 عاما صاحب محل منظفات، بطعنه بمطواه، خلال تشاجره مع ع. ع. م، 16 سنة، وتدخله لفض المشاجرة بينهما.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.