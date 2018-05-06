توريد 173 ألف طن قمح بالمنيا

06 مايو 2018 - 12:12 م

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد حتى صباح اليوم الأحد 6 مايو، على مستوى المحافظة، بلغ 173991 طنا و98 كيلو، منذ فتح باب الاستلام منتصف أبريل الماضى

وأضاف أنه تم توريد 79356 طن و468 كيلو بالبنك الزراعي، و27779 طنا و146 كيلو بقطاع المطاحن، و66855 و484 كيلو بالقابضة للصوامع.

وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيها لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان