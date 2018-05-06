خالد على يحدد طرق تطوير التعليم التجريبى

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كشف خالد على، المحامى، عن الآليات التي  يجب اتباعها من أجل إحداث تطوير حقيقي في المنظومة التعليمية بمصر، مشيرًا إلى أن القانون وضع ضوابط ونظم يجب اتباعها  حتى  يتم التطوير  السوي  الجاد الذي يخدم كل العناصر المنتمية للمنظومة.

وقال على خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا يمكن لأى إنسان عاقل أن يرفض تطوير التعليم فى مصر ولكن كيف رسم القانون طرق اختبار أفكار التطوير فى العملية التعليمية؟!".

وأضاف الخبير القانونى قائلاً: "قانون التعليم 139 لسنة 1981 تنص المادة 9 منه على أن لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها. إلى آخر المادة، وهذا يعنى لو فى فكرة تطوير جديدة يجب أن يتم تجريبها أولاً لمتابعة عيوب ومميزات التطبيق، والتجربة لو نجحت يتم تعميمها".         

وعلق عدد من نشطاء  موقع التواصل الإجتماعى على المنشور فقال عادل سلامة: "فكرة التجريب دى سبوبة وبتتحول إلى تطبيق روتينى ومن سنة 81 كلها بتفشل وبيفضل النظام التعليمى زى ما هو المرة دى أصح تجربة على طريقة اقطع عرق وسيح دمه وأصلا ماعندناش حاجة نخاف عليها.. إحنا مافيش أسوأ من الوضع الحالى أصلا .. فمهما حصل مش خسرانين".

وتابع أحمد أسعد حسين: "أرجو من سيادتكم رفع قضية على وزارة التعليم لإلغاء قرار إلغاء المدارس التجريبية والرسمية أنا من الطبقة الوسطى التي لا تقدر على دفع أتعابك ولكن أريد تعليم أفضل لأولادي وممكن أعمل لك توكيل لو تبرعت مشكورًا لهذه القضية وهي لا تقل أهمية عن  القضايا الوطنية التى تبنتها".


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