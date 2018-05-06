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دفاع متهم بالعدوة: موكلي نظره ضعيف ولا يمشي بلا مرافق

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بديع

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تواصل محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين فى قضية "أحداث العدوة".

وفى بداية الجلسة، قدم دفاع المتهم رقم 9 بأمر الإحالة،  صبحي عبدالوهاب، تقاريرًا طبية إلى هيئة المحكمة تفيد إصابة موكله بضعف شديد في النظر وأنه لا يمشي دون مرافق، وطلب في مرافعته البراءة لموكله تأسيسا على بطلان التحريات، وعدم صلة متهمه بالأحداث.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.


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