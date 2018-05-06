معلومات تنشر لأول مرة عن ضحايا مجزرة "عائلة الرحاب"

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نعت جامعة المستقبل أسرة الرحاب التي قضى عليها الأب وانتحر، حيث يقيد بها اثنان من الأسرة الطالب محمد عماد وأخته نورها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتم تداول معلومات لأول مرة عن العائلة حيث إن الأب يدعى عماد سعد ويبلغ من العمر 56 سنة ويعمل رجل أعمال وقد انتحر في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد أن تخلص من زوجته وتدعى وفاء فوزى 43 سنة، ثم تخلص من أبنائه الثلاثة وهم محمد عماد 22 سنة، نورهان عماد 20 سنة، عبدالرحمن عماد 18 سنة، وتم نقل الجثامين جميعًا إلى مشرحة زينهم، لاستكمال أعمال الطب الشرعى والتقارير.

كما وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، اللواء محمد منصور مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع الأدلة الجنائية ومصلحة الأمن العام، للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة.

فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الأب لديه سلاح مرخص ويعمل فى مجال المقاولات، وأنه أطلق الرصاص على أفراد أسرته ثم قام بالانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه.


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