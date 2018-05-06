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النواب تتهم "شوقي" بتحويل التعليم لتجارب

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وجه النائب معتز بالله النجار، انتقادات لاذعة لوزير التربية والتعليم طارق شوقي، بسبب قرار إلغاء اللغات الأجنبية من التعليم الأساسي حتى الصف الأول الأعدادي، قائلًا: "حولت قطاع التعليم إلي حقل تجارب".

وأضاف في بيان عاجل ألقاه في بداية الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم، "وزير التعليم، الدكتور طارق شوقي تم اختياره كوزير للتعليم منذ عام، ومع ذلك فإنه يخرج علي الناس بين الحين والآخر باقتراحات وآخرها إلغاء المدارس التجريبية".

وتابع النائب، متسائلًا، "هل الوقت القصير الذى قضاه الوزير في منصبه يكفي لكي يحول قطاع التعليم إلي حقل تجارب؟، وقال إن الاقتراح الأخير الذى خرج به وزير التعليم يمس 22 مليون أسرة في مصر.

وأردف، "النجار"، أنه يجب عقد مؤتمر للتعليم علي غرار المؤتمر الاقتصادي الذى تم عقده في شرم الشيخ" موكدًا، "أن لدنا خبراء كثيرون في قطاع التعليم و يمكنهم أن يقترحوا كل التطوير اللازم في التعليم، وإلي أن ينعقد هذا المؤتمر علي الوزير أن يتوقف عما يسميه التطوير في إصلاح منظومة التعليم".

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقى  وزير  التربية  والتعليم،  إلغاء  العمل بالمدارس التجريبية بداية من عام 2019 وذلك لترسيخ خطته الجديدة فى تطوير  التعليم  التى عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى ووعد بإنهائه عام 2026 "بحسب تعبيره" في الوقت الذي اعترض فيه أولياء الأمور علي هذه القرارات مما جعلهم يتظاهرون أمام الوزارة منذ يومين .


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