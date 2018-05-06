أحد أقارب عائلة "الرحاب": "مرتكب المجزرة ليس الوالد"

06 مايو 2018 - 01:19 م

كشفت ليلي شعراوي إحدى طالبات جامعة المستقبل عن مفاجآت جديدة في واقعة مجزرة الرحاب والتي راح ضحيتها 3 أبناء وزوجة وزوج لافتة إلى أنها تواصلت مع أحد أقارب الأسرة المنكوبة واستنكر تمامًا ما نشرته المواقع بشأن قتل الأب لأسرته ثم انتحاره.

وأفاد أحد الاقارب بأن الأسرة بالكامل يشهد لها الجميع بالاحترام والخلق الحسن سواء بالعمل أو المدارس أو الجامعات أو المسجد أو الجيم أو جيرانه أو الأصدقاء أو غيرهم.

وأضاف: "استنكر بشدة استباق الأحداث في نشر المواقع أخبارًا بدون تحقيقات نهائية من المباحث والنيابة، والتي يرفضها بشدة خاصة حسب تأكيده بعدم صحتها لأغراض لا يعلمها أحد" .

كما أكد أن الوالد بالفعل كان يمر بضائقة مالية بسبب ديونه لدى الغير وخاصة أنه لديه أموال لدى البعض الآخر، ولكن كانت الأسرة بحالة نفسية جيدة جدًا.

وأفاد بأن الأب لا يحمل أي أسلحة سواء مرخصة أو غير مرخصة ولا يمتلك قلبًا ليقتل نملة وليس أبناءه وبنته وزوجته، خاصة طفله الصغير المعاق.

وأوضح أن حادثه القتل تمت بأنحاء متفرقة بالفيلا لأفراد الأسرة ووجود السلاح بجوار الأب ليس دليلا كافيًا علي انتحاره وإنما من الممكن يؤكد دهاء الجاني وخاصه بعدد الرصاصات الخمسة بعدد أفراد الأسرة والتي تعني باحتراف الجاني، خاص أن الهدف ليس السرقة وانما دافع الانتقام.

كما أكد بأن الحقيقة لا يعلمها الا الله وجميعها تكنهات ولكنه يسبعد تماما ما نشر من قتل الأب لأسرته ثم انتحاره، وعاجلا أو أجلا بإذن الله ستظهر الحقيقة.

واختتم كلامه قائلا:"أخيرا طلب الدعاء بالمغفرة والرحمة للأسرة .. واتقاء الله في نشر أي معلومات مغلوطة قد تفقد حق العائلة بالكامل ، وانتظار تحقيقات النيابة".