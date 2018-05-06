06 مايو 2018 - 01:28 م

ينشر موقع "المصريون" الصور الأولى لضحايا مجزرة الرحاب والتي راح ضحيتها ثلاثة أبناء وأم وأب، ولم يتم حتى الآن الكشف عن الأسباب الحقيقية للواقعة.

وترددت أنباء عن قيام الأب بقتل أبنائه وزوجته وقتل نفسه بمسدسه الخاص، والسبب وراء ذلك الديون التي غرق فيها ووصل إلى المليون ونصف جنيه.

وكانت مدينة الرحاب قد شهدت، جريمة قتل بشعة أقدم عليها رجل أعمال، فى الساعات الأولى من اليوم الأحد، حيث قتل زوجته وأولاده الثلاثة، ثم أقدم على الانتحار، بعد مروره بضائقة مالية كبيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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