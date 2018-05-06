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تأجيل جلسة إعادة محاكمة 27 متهما بـ"فض النهضة"

قضايا وحوادث

"فتنة الشيعة" أمام جنايات الجيزة غدًا
ارشيفية

شيماء السيد

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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، تأجيل إعادة محاكمة 27 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لـ5 و6 يوينو المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.


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