الرئاسة تنعي السياسي الراحل "خالد محيي الدين"

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تقدمت مؤسسة رئاسة الجمهورية بالعزاء لأسرة السياسي الراحل "خالد محيي الدين" الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الرئاسة في بيان لها منذ قليل: "لقد كان الفقيد على مدار مسيرته السياسية الممتدة رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني، وكانت له إسهامات قيمة على مدار تاريخه السياسي منذ مشاركته في ثورة يوليو 1952، وكذلك من خلال تأسيسه لحزب التجمع الذي أثري الحياة الحزبية والبرلمانية المصرية.

وأكدت رئاسة الجمهورية، أن مصر ستبقى ممتنة لإسهامات الفقيد الوطنية وسيرته الخالدة، والتي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام من الجميع.


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