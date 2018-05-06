ماذا قال الحقوقيون عن وفاة «خالد محيي الدين»؟

06 مايو 2018 - 01:41 م

نع بعض الشخصيات الحقوقية وخبراء القانون الزعيم اليساري خالد محيي الدين، مؤسس حزب التجمع والبرلماني السابق وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو سابقا ، والذى رحل صباح اليوم عن عمر يناهز 96 عامًا بعد مسيرة كفاح خلال سنوات عمره من منصبه داخل الجيش المصرى إبان العصر الملكي إلى مشاركته فى ثورة يوليه مرورا بتأسيسه حزب التجمع الوطني التقدمى الوحدوي.

ومن هذه الشخصيات التى بادرت بتقديم التعازى فى وفاته الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات عبر تدوينة له على حسابه الشخصي على "فيس بوك" وقال: "وداعا زعيم اليسار المصري والمدافع الصلب عن الديمقراطية وحقوق الفقراء، ويطوي التاريخ صفحته الأخيرة من النقاء والطهر والنضج السياسي، أجزل الله لك العطاء بقدر ما أجزلت العطاء لوطنك".

وقال المحامى خالد على عبر تدوينته على موقع "فيس بوك": "الشجاعة ليست بالكلمات ولكن بالمواقف، ومن لم يعرف قيمتك ونضالك عليه أن يقرأ فقط عن أزمة 1954 ليعرف من أنت وداعا للفارس والرمز خالد محى الدين".

وأضاف الحقوقى طارق نجيدة خلال تدوينته: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالد محيي الدين الوطني الكبير أبرز ثوار يوليو من الضباط الأحرار وفرسانها ومؤسس منبر اليسار ثم حزب التجمع رحمه الله وغفر له وعفا عنه".