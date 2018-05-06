» 17 مايو أول شهر رمضان

06 مايو 2018 - 01:42 م

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة في سلطنة عمان أن الخميس 17 مايو الجاري سيكون غرة شهر رمضان المبارك 1439 هجرية ، وذلك لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 15 مايو، وعليه سيكون 16 من مايو متمما لشهر شعبان.

وقالت اللجنة في بيانها أنه عملا بما استقر عليه العمل من عدم قبول البلاغات في مثل هذه الحالة ، لمناقضتها الواقع والعلم ، حينما تنفي حقائق العلم إمكانية الرؤية بشكل قاطع ، فإن اللجنة تعلن أن يوم الأربعاء 16 من مايو الجاري هو اليوم الثلاثون المتمم لشهر شعبان 1439 هجرية ، وسيكون الخميس 17 مايو 2018 هو غرة شهر رمضان المبارك .