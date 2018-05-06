20 لاعبا بقائمة "الدراويش" لمواجهة الزمالك

محمد عبد الحارس
استقر المدير الفني للنادي الإسماعيلي البرتغالي بيدرو بارني، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الاثنين بنصف نهائي كأس مصر.
وضمت القائمة 20 لاعبا هم:
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى.
خط الدفاع: بهاء مجدى – محمود المتولى – ريتشارد بافور– محمد هاشم – باهر المحمدى.
خط الوسط: حسنى عبدربه – عماد حمدى – محمد فتحى – إبراهيم عبدالخالق – كريم بامبو – نادر رمضان – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – محمد الصادق – توماس أبى.
خط الهجوم: دييجو كالديرون – شكرى نجيب
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