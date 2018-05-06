20 لاعبا بقائمة "الدراويش" لمواجهة الزمالك

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الزمالك

مدير فنى

الإسماعيلي

استقر المدير الفني للنادي الإسماعيلي البرتغالي بيدرو بارني، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، مساء غدٍ الاثنين بنصف نهائي كأس مصر.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدى – محمد فوزى.

خط الدفاع: بهاء مجدى – محمود المتولى – ريتشارد بافور– محمد هاشم – باهر المحمدى.

خط الوسط: حسنى عبدربه – عماد حمدى – محمد فتحى – إبراهيم عبدالخالق – كريم بامبو – نادر رمضان – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – محمد الصادق – توماس أبى.

خط الهجوم: دييجو كالديرون – شكرى نجيب


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