  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:22 م
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" مرشح لجائزة جديدة و"الريدز" يطالب بمساندته

الرحاب

الصور الأولى لضحايا مجزرة الرحاب

اليوم .. برشلونة يستضيف ريال مدريد في " كلاسيكو الأرض"

تشكيل الريال وبرشلونة في "كلاسيكيو الشرف" الليلة

الرحاب

أحد أقارب عائلة "الرحاب": "مرتكب المجزرة ليس الوالد"

الرحاب

معلومات تنشر لأول مرة عن ضحايا مجزرة "عائلة الرحاب"

عبود الزمر

الزمر : ما لم تصحح الإخوان مسارها عليها بهذا الأمر؟

كمال الهلباوي

خيري رمضان يعرض أخطر فيديو عن الهلباوي

التصريح بدفن 3 جثث لقوا مصرعهم بالمنيا

مفاجآت صادمة عن مجزرة عائلة "الرحاب"

صلاح

طائرة خاصة لنقل "صلاح" إلى لندن

علي بائع الفول

"لو كان معانا 10 آلاف جنيه كنا فتحنا محلات"

تعرف على أول نقابة عمالية مستقلة تفوز بتقنين أوضاعها

الحياة السياسية

نقابة العلوم الصحية
نقابة العلوم الصحية

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سر انتحار سيدة في شم النسيم

#

تعرف على مواعيد وملاعب الأسبوع الـ 26 من الدوري المصري

#

نجم البرازيل في عزبة الهجانة.. غدا

#

ضبط مرتكبي واقعة خطف طالب وتوقيعه على إيصالات بأسيوط

القانون

العمال

النقابات المستقلة

دارالخدمات النقابية والعمالية

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية المعنية بشئون العمال والنقابات العمالية والتى يرأسها الحقوقى كمال عباس، عن القرار الصادر اليوم بتقنين أوضاع  النقابة العامة للعلوم الصحية والتى أصبحت بهذا القرار أول نقابة مستقلة تخرج من عباءة الاتحاد الحكومي المعروف باتحاد نقابات عمال مصر.

وقالت الدار خلال بيان لها: "نجحت النقابة العامة للعلوم الصحية في توفيق أوضاع 15 لجنة من لجانها النقابية بواقع 20 ألفا و300 عامل لتكون بذلك أول نقابة عامة من خارج الاتحاد "الحكومي" تتمكن من تخطي كل العراقيل والممارسات البيروقراطية المعوقة التي لا تنفك تواجهها النقابات المستقلة منذ بدء مهلة توفيق الأوضاع التي حددها قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية".

وأضافت  الدار: "ومن جانبها تهنئ دار الخدمات النقابية والعمالية النقابة العامة للعلوم الصحية على صمودها وجهودها ونجاحها في توفيق أوضاعها، وتهيب دار الخدمات بكافة النقابات المستقلة بسرعة إتمام عملية توفيق الأوضاع خاصة وأن المتبقي على نهاية المهلة هو 8 أيام".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات
» 17 مايو أول شهر رمضان
» مخبر خاص يلاحق زوجتى
» بالفيديو.. عقار راقص في الإسكندرية
» الوجبات السريعة تسبب مشكلات للحوامل.. تعرفى عليها
» القنوات الناقلة للقاء المصري وبطل موزمبيق
» بالصور.. منزل ملكة فرنسا مفتوح للزوار
» 5 طرق لإخفاء تجاعيد الفم
» هل الالتهام الذاتي لخلايا الجسم ينقص الوزن ويطيل العمر؟
» طلب جريء لـ "نصير" بشأن الثقافة الجنسية
» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 32 درجة

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام