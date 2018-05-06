"صلاح" مرشح لجائزة جديدة و"الريدز" يطالب بمساندته

06 مايو 2018 - 01:56 م

أعلنت منذ قليل الصفحة الرسمية لمسابقة الدوري الإنجليزي عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في المسابقة، والتى تقدمها الشركة الراعية للمسابقة.

وفيما يلي قائمة المرشحين للجائزة:

"محمد صلاح لاعب ليفربول، كيفين دى بروين ورحيم سترلينج ثنائى مانشستر سيتى، وديفيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب توتنهام، وجيمس تاركوفسكى لاعب بيرنلى

وهذه هي الجائزة الثالثة التي يترشح لها اللاعب محمد صلاح الذي تمكن من الحصول على جائزتى رابطة اللاعبين المحترفين وكتّاب كرة القدم.

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

وطالب "الريدز" عبر موقعه الرسمي جماهيره بمساندة "صلاح" للفوز بالجائزة لافتا إلى أن باب التصويت مفتوح للمشاركة فى الاستفتاء حتى ظهر الخميس المقبل.