» تفاصيل رحلة الأهلي إلى الإمارات

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الرياضة

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حسام غالي

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الأهلي يطير إلى الإمارات اليوم

أدى الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم الاثنين،  قبل السفر إلى الإمارات، في الثانية عشرة صباح الأربعاء حيث تصل البعثة إلى مطار الشارقة فجر الخميس؛ استعدادًا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في مهرجان اعتزال حسام غالي الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ويطير الأهلي إلى أوغندا، لخوض ثاني مبارياته في دور المجموعات أمام كمبالا سيتي والمقرر لها يوم 15مايو الجاري.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة 48 ساعة عقب مواجهة الترجي التونسي التي أقيمت الجمعة الماضي في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات.  

 في السياق ذاته يخضع جونيور أجايي مهاجم الفريق، لفحص طبي اليوم الاثنين؛ لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية وفرص لحاقه بمواجهة كمبالا سيتي.

وكان "أجايي" اشتكي من شد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الحالية، وشهدت حالة اللاعب تحسنا كبيرًا في الفترة الأخيرة، فيما سيتحدد موعد مشاركته في التدريبات على ضوء الفحص الطبي.


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