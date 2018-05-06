الحريري يتقدم بطلب إحاطة بشأن المحاصيل المعدلة وراثيا

06 مايو 2018 - 02:16 م

تقدم النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لوزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا بشأن المحاصيل الزراعية التى تنتجها مراكز الأبحاث الزراعية المختلفة وتستهدف إعتماد على كمية قليلة جدًا من المياه خلال فترة زراعتها وتقوم الوزارة بحجبها حتى الآن عن المزارعين.

وقال الحريرى خلال بيان له نشر نسخة منه على صفحته الشخصية على " فيس بوك": "استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة وزير الزراعة بشأن امتناع وزارة الزراعة عن اعتماد أصناف الأرز الجاف الموفرة لمياه الري للنصف".

وأضاف الحريري خلال بيانه قائلا:" تعاني مصر من النقص المطرد في المياه اللازمة للزراعة وفي ظل احتياج الشعب المصري للمحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الارز والقمح والذرة توجد تجارب وأبحاث زراعية كثيرة تقوم بها المراكز البحثية المختلفة تساهم في استنباط أصناف جديدة تحتاج لكمية مياه أقل وإنتاجية للفدان أكبر من هذه المحاصيل محصول الأرز، حيث ما تزال وزارة الزراعة تمتنع عن اعتماد وتعميم أصناف للأرز مقاومة لنقص المياه مثل اصناف الأرز الجاف "عرابي 1، 2، 3، 4" والمستنبطة بواسطة قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق تحت اشراف الدكتور سعيد سليمان".

وتابع النائب البرلمانى ساردا: "تجربة الجامعة جاءت بعد ما يقرب من 30 سنة تجارب وأبحاث رغم اجتيازه جميع الاختبارات اللازمة لإعتماده من وزارة الزراعة تحت زعم امكانية اصابته باللفحة وهي الإمكانية الموجودة بالفعل في جميع الأصناف المعتمدة سابقا بوزارة الزراعة الى جانب عدم شكوى اي فلاح قام بزراعة أنواع الأرز الجاف "عرابي" على مسئوليته على مدار الثمان سنوات الأخيرة وعلى مساحة عشرات الآلاف من الأفدنة حتى وصلت المساحة المنزرعة منه العام الماضي الى أكثر من 200 الف فدان ما حرم مصر من توفير نصف المياه التي يزرع بها الارز والمقدر ذلك التوفير بـ 3.5 (ثلاثة ونصف) مليار متر مكعب من المياه من زراعة المساحة السنوية المنزرع بها الأرز بالفعل وهي مليون فدان مساويا في ذلك في احتياجاته المائية لإحتياجات محصول الذرة".