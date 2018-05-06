منافسة أردوغان: أتعهد بطرد السوريين من تركيا

06 مايو 2018 - 02:23 م

تعهدت رئيسة حزب "الخير" التركية ميرال أكشنار المرشحة لانتخابات الرئاسة بإعادة 200 ألف سوري إلى بلادهم، قبل نهاية عام 2019 المقبل"، معتبرة أن "وجود اللاجئين السوريين في تركيا ترك أثرا سلبيا على اقتصاد البلاد.

وأضافت أكشنار اليوم الأحد خلال خطاب لها ضمن دعايتها الانتخابية في مدينة مرسين التركية، أنني "أعدكم من هنا، بأنه سوف يتناول اللاجئون السوريون المتواجدون في تركيا إفطار شهر رمضان في 2019، برفقة إخوانهم في سوريا.

ووعدت الناخبين أنه في حال فوزها في الانتخابات المقبلة، بأن تعمل على توفير وظيفة لكل شاب، وأن تعمل على تطوير التعليم وجودته في المدارس العامة والخاصة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت مساء أمس السبت، إغلاق باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل، مع ختام المهلة القانونية لتقديم الطلبات.

وبدأت اللجنة العليا للانتخابات بتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية التركية اعتبارا من 1 مايو الحالي، وانتهت الساعة الخامسة عصر أمس السبت، وفق الجدول الزمني للانتخابات.

ويخوض سباق المنافسة على رئاسة الجمهورية التركية إلى جانب الرئيس الحالي أردوغان، ستة مرشحين آخرين هم: "محرم إينجة" عن أكبر أحزاب المعارضة (الشعب الجمهوري)، و"ميرال أكشنار" عن الخير، و"تمل قره ملا أوغلو" عن السعادة، و"دوغو بارينجاك" عن الوطن، و"نجدت أوز" عن العدالة، و"صلاح الدين دميرطاش" عن الشعوب الديمقراطي.