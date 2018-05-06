غدًا محاكمة 70 متهمًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"

06 مايو 2018 - 02:28 م

تنظر غدًا الاثنين محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين