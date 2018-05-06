الصياد: «الإعلاميين» تواجه أزمة بمصطلحاتها

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ابراهيم الصياد

نقابة الاعلامييين

الاذاعيين

نقابات المهن الفنية

hنتقد الإعلامي إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو سابقًا،  التسمية الإنجليزية لنقابة الإعلاميين، مشيرًا إلى أنها ضمن عدد من المصطلحات الإعلامية التى تواجه النقابة فيها إشكالية حقيقية وبشكل خاص فى  الإطار المرجعى للعاملين فى مجال الإعلام السمعى والبصرى تحديداً .

وأضاف الصياد خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "إشكالية  نقابة الإعلاميين "، بإن كلمتى  Media Syndicate الإنجليزية والذى تعنى بهما النقابة "نقابة الاعلاميين" لا يمتا للمعنى بأى صلة فهما يعنيان نقابة الإعلام وذلك لأن كلمة ميديا تعنى المؤسسة الإعلامية، وليست الشخص القائم بالرسالة الإعلامية والواقع هذا يقود إلى خطأ صادم آخر، حيث لا يوجد أصلاً معنى متفق عليه باللغة الإنجليزية لكلمة إعلامى  الشخص وليس الصفة، بل هو اختراع محلى للتفرقة بين من يعمل فى الصحافة الورقية ومن يعمل فى الإذاعة والتليفزيون، وأن جميع من يعمل فى وسائل الإعلام بالخارج حتى فى كثير من الدول العربية يسمى صحفياً .

وتابع الخبير الإعلامى مرددًا: "إذن يصبح من الضروري، تغيير مسمى نقابة الإعلاميين ولن يتحقق ذلك إلا إذا اتفقنا على تعريف مصطلح إعلامى الشخص وليس الصفة وبالتالى من الأفضل أن تسمى نقابة الصحفيين الإذاعيين والتليفزيونيين أو، أو Broadcast Media Journalists Syndicate ويمكن فى المستقبل تكوين اتحاد نقابات المهن الإعلامية ويضم نقابتى الصحفيين والإذاعيين والتليفزيونيين على غرار اتحاد نقابات المهن الفنية، وفى النهاية أظن أن الموضوع يحتاج إلى فتح حوار متخصص بين الإعلاميين والأكاديميين بشأنه قبل إعلان المرحلة القادمة من حياة النقابة الوليدة ".


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