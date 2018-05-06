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غدًا الحكم على 14 متهما بالانضمام لداعش بعين شمس

قضايا وحوادث

داعش
ارشيفية

شيماء السيد

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تصدر غدًا الاثنين محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره،  الحكم على 14 متهمًا من بينهم هاربين اثنين لقيامهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين،اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وهي تنظيم داعش الإرهابي وتكفير الحاكم، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر.

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