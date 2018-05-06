4 أسباب ترجح براءة الوالد من ارتكاب مجزرة الرحاب

06 مايو 2018 - 02:51 م

كشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة عن التى قام بها المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، والمحامى العام داخل فيلا مجزرة الرحاب والتي راح ضحيتها زوج وزوجة وثلاثة أبناء، أنه تم العثور على مخدة موجودة على "وجه"، رجل الأعمال كما أن خزينة السلاح الخاصة به ملقاة على الأرض.

كما تبين من معاينة مسرح الجريمة، أن دماء المجنى عليهم اختلفت عن مكان وقوع الجثث، كما أن السيارة الخاصة بالأب المجنى عليه مستأجرة وإطارات السيارة فارغة الهواء.

فيما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث لبيان أسباب الحادث ووجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشف رجال المباحث، عن وجود سلاح نارى عيار 9 ملى بجوار رجل الأعمال، والذى تم استخدامه فى ارتكاب الجريمة.