الجاحر: زيادة الاحتياطي النقدي خطوة في طريق تحسين الاقتصاد

06 مايو 2018 - 02:54 م

قال اللواء يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار يعتبر بادرة أمل كبيرة لتحسن الاقتصاد المصري، بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، مشيرًا إلى أن ذلك يعد علامة على أن اقتصاد مصر يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف الجاحر، خلال بيان له أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد خطوة على طريق تراجع سعر الدولار، بما يعود بالنفع على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، ما يحفز الوضع الاقتصادي والاستثماري، ما يؤدى بدوره لانتظام حركة أسعار السلع فى الأسواق المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشعب المصري تحمل تلك الإجراءات الاقتصادية الصعبة في وقت حاسم، وبدأ الآن في مرحلة التحسن الاقتصادي، لافتًا إلى أن مرحلة غلاء الأسعار وغيرها من أشكال المعاناة التي تحملها الشعب المصري في سبيل تحسن الاقتصاد ظهرت نتيجتها بسرعة.